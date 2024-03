Domani presidio di protesta davanti al Comune: "Troppi lavori (e disagi) senza dialogo e trasparenza"

Domani, alle 18, è previsto un presidio di protesta davanti al Comune organizzato da Massa Insorge e Rivoluzione Allegra. "Basta disagi per cittadini e utenti – affermano i promotori dell’inziativa –. Difendiamo i nostri diritti e pretendiamo soluzioni condivise. Cosa sta succedendo? Il divieto di accesso all’ex Cat, la diminuzione dei parcheggi a Borgo del Ponte e in via Benedetto Croce, l’annunciato spostamento della Questura presso l’area di parcheggio dell’ex Intendenza di Finanza, i lavori allo scalo ferroviario per la Casa di comunità stanno creando disagi preoccupazione tra i residenti. Si prospetta la riduzione dei parcheggi, gratuiti e non, vicino a scuole, distretto Asl, Tribunale, stazione e centro città". Chi protesta chiede soluzioni sostenibili per la sosta, trasparenza sui lavori in corso e sulle future progettazioni, un confronto aperto e costruttivo con l’amministrazione.