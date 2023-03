Domani l’omaggio a Romero Il Duomo si illumina di rosso

Come ogni anno, il 24 marzo si ricorda l’uccisione del vescovo Oscar Romero, avvenuta nel 1980, per far memoria del suo impegno al fianco del popolo salvadoregno, oppresso da un regime elitario. Sulla scia di questo testimone della fede, la Chiesa italiana celebra ogni anno la Giornata di preghiera e digiuno per i Missionari Martiri, giunta alla 31esima edizione. Secondo le notizie dell’agenzia di stampa “Fides” nel 2022 sono stati uccisi nel mondo 18 tra missionari e missionarie. Per domani l’Ufficio Missionario Diocesano propone due iniziative. La prima al mattino alla scuola media “Leopardi” di Avenza, dove ci sarà partecipazione del rappresentante regionale di Pax Christi, Pio Castagna e di suor Angelina Santagiuliana, missionaria per oltre trent’anni nella Repubblica Centrafricana. La seconda alle 21 in Cattedrale a Massa dove il vescovo Mario Vaccari presiederà un momento di preghiera per tutti i missionari, in particolare chi ha perso la vita nel 2022. La facciata della Cattedrale sarà illuminata di rosso.