Domani lavori alla rete idrica

Lavori di manutenzione

domani sull’impianto dell’acquedotto servente via Lazzaretto, via S. Maddalena, via Cantiere, via Magaiana e zone limitrofe del Comune di Filattiera. Quindi dalle 9 alle 12 e fino al termine dei lavori, ci potranno essere momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile eo abbassamenti della pressione di rete (interessati 92 utenti).

Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua. I lavori potranno essere prorogati in caso di meteo avverso.