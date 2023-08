Domani la festa di San Terenziano

Si celebrano domani i festeggiamenti in onore di San Terenziano, all’interno dell’Oratorio di Mignegno e lungo la strada costeggiata da alberi. Ci sarà lo stand gastronomico del Gsr Mignegno aperto dalle 11 alle 23, le messe saranno alle 7, 8, 9.30 e 19 mentre alle 11 il vescovo Mario Vaccari con la Corale Santa Cecilia. Una festa ancora molto seguita dalla comunità, che coglie l’occasione per una scampagnata oltre che per partecipare alle funzioni religiose. La Pro Loco Pontremoli e il Comune attiveranno un servizio trasporto con il trenino lillipuziano che in partirà da Piazza della Repubblica in direzione Mignegno e ritorno, a partire dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. Un appuntamento tra i più importanti dell’estate pontremolese che ha sempre visto una cospicua partecipazione di cittadini e di fedeli in arrivo da più parti del territorio.