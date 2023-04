"Dolore e morte non hanno l’ultima parola"

La Pasqua cristiana, la Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo non ci narra una storia a lieto fine, una happy ending story: la passione, la morte e la risurrezione di Gesù non possono essere separate. Gesù siede alla destra del Padre, ma con il suo corpo glorioso che porta i segni della passione, del dolore e della sofferenza attraverso i quali è passato. Gesù, figlio di Dio e figlio dell’uomo entra nel buio oscuro del rifiuto, della "non accettazione", del "peccato", della "violenza degli uomini". Ci entra con infinito dolore, gronda sangue, si sente abbondonato dal Padre, ma continua a confidare in lui e non scende dalla croce, ma vi rimane fino in fondo. La comunità cristiana è giunta al termine del percorso della Quaresima, 40 giorni dove tentiamo di purificare i nostri cuori attraverso la preghiera, il digiuno, l’elemosina. Spesso verifichiamo come i nostri propositi non hanno in realtà fatto breccia nel nostro stile di vita e sperimentiamo che il nostro carattere e il nostro comportamento sono duri a modificarsi: quanta distanza della nostra vita dalla radicalità richiesta da questo figlio che ha voluto mostraci l’amore del padre! Gesù ha attraversato la sua passione e morte perché ha voluto condividere la condizione dell’uomo nella sua oscurità fino al limite del peccato, ma provando tutte le conseguenze della lontananza da Dio. Gesù è entrato nel dolore, nelle sofferenze, nei nostri abbandoni e incertezze, nei nostri mostri interni. Ha accolto le nostre distanze e ci ha mostrato la misericordia di Dio, un cuore che si china sul povero fino a farsi toccare dalla sua miseria, per essere davvero un "Dio con noi" e mostrarci cosa vuol dire amare e fino a che punto arriva l’amore di Dio. La pienezza della Pasqua del Signore contiene la gioia di chi ha sperimentato che il dolore, il rifiuto, la morte non hanno l’ultima parola, perché anche noi con Gesù possiamo attraversarla con speranza certa e con gioia vera. La gioia del Signore risorto sia la nostra forza! Buona Pasqua!

Mario Vaccari

vescovo della Diocesi