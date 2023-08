Dolci e Puntoni vincono il torneo di burraco a scopo benefico

Si è svolto, nell’accogliente atmosfera della colonia diocesana ’Il Fortino’, un torneo di burraco a scopo benefico a favore di ’Chez nous... le Circue onlus’ (clown in corsia). L’organizzatore, Massimo Panzera, ha chiesto aiuto a diverse attività commerciali che hanno risposto con generosità, tanto che ciascuno dei 52 partecipanti ha ricevuto uno dei numerosissimi premi. La coppia vincitrice del torneo, Lucrezia Puntoni e Luciana Dolci (nella foto), si è aggiudicata una cena per due persone al ristorante Civico 1 di piazza Mercurio a Massa. Le altre attività che hanno fornito i premi per la lodevole iniziativa sono: Hermes Bar (piazza Mercurio), Kokomo Club, ristorante Da Teresa, pizzeria Santa Lucia, azienda vitivinicola Della Tommasina, tabaccheria di Via Crispi, ArtSolara Studio, Mi tenta tutto, bar pasticceria Tonlorenzi, oltre all’artista Dino Bianchi.