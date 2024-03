Dolcezza e risate con ‘Tre uomini e una culla’

Doppio appuntamento, sabato e domenica alle 21, con Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana in scena al Teatro Guglielmi nello spettacolo “Tre uomini e una culla” di Coline Serreau, nella traduzione Marco M. Casazza e adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje. E domenica, alle 19,15 nelle Stanze Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta, Attilio Fontana, i tre protagonisti dello spettacolo diretto da Gabriele Pignotta, incontreranno gli spettatori. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata all’improvviso nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita.

La commedia, un riuscitissimo mix di tenerezza e divertimento, approda ora per la prima volta sui palcoscenici italiani grazie al nuovo adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serrau. Fedele alla vicenda originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi

modelli di famiglia.

Info: www.teatroguglielmi.it, Urp tel. 800013846, biglietteria tel. 0585/41678, [email protected]