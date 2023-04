Dodicimila euro di multe La Pasqua amara degli automobilisti

I carabinieri del maggiore Cristiano Marella in una sola settimana hanno fatto dodicimila euro di multe per varie violazioni al codice della strada. Nello specifico sono state fermate oltre trecento persone e controllati più di duecento veicoli nel corso di diversi posti di blocco. Le sanzioni sono arrivate soprattutto per guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e della revisione, guida senza cinture di sicurezza. È il risultato del dispiegamento delle numerose pattuglie che hanno sorvegliato il territorio di Carrara in occasione della Pasqua. Un dispiegamento di forze per garantire la sicurezza e le strade sicure in un periodo che ha visto aumentare la presenza di persone e veicoli.

Per quanto riguarda la sicurezza pubblica, le pattuglie dell’arma hanno presidiato le zone della città dove in occasione delle festività pasquali c’è stato un maggior afflusso di persone. In particolare è stato controllato a tappetto il litorale di Marina di Carrara, come sempre in occasione delle feste o delle belle giornate di sole una delle mete preferite da residenti e turisti. Ma i carabinieri non si sono limitati a fare controlli sul litorale e sanzionare gli automobilisti irregolari, gli uomini dell’arma hanno tenuto d’occhio e perlustrato anche le zone del centro storico e della periferia, dove i controlli sono stati rafforzati nei giorni dei mercati settimanale e nelle vie dello shopping, ma anche in prossimità delle chiese e dei locali d’intrattenimento, compresi i dintorni della stazione ferroviaria, delle fermate degli autobus e in generale nei posti potenzialmente più esposti dal punto di vista della sicurezza. Il tutto coronato da segnalazioni per spaccio, arresti di pregiudicati ed altre iniziative a tutela della cittadinanza in occasione delle festività pasquali.