Doccia fredda da Enac "Se l’Aeroclub lascia l’elisoccorso è a rischio Non avrebbe l’antincendio"

di Patrik Pucciarelli

"L’elicottero del 118 senza l’Aeroclub non ha l’antincendio, quindi non vola". L’Ente nazionale per l’aviazione, Enac, non ha dubbi. "In altre eliosuperfici c’è una società terza che fa servizio antincendio, una società dedicata che ha un contratto con la regione. Nel caso del Cinquale questo servizio viene fornito dall’Aeroclub". Una vicenda a tratti complessa, con scontri anche a livello politico, che vede l’ordine di sgombero per il titolare dell’aeroclub, Gianbattista Baldi, a fine luglio. Poi un tavolo istituzionale per un accordo ponte. Baldi rimarrà fino a quando il comune non troverà qualcun altro. Tra sentenze del Tar e del Consiglio di stato, alla fine, l’ente preposto al volo fa chiarezza sulla questione. "Nel caso specifico di questo aeroporto l’antincendio lo fa l’Aeroclub, perché è già attrezzato per l’attività aeroportuale quindi, come gestore, ha il personale abilitato, i mezzi e le strutture adeguate per fornire questo tipo di servizio, anche di notte". Poi c’è la lettera che risale al 19 di giugno del direttore aeroportuale Enac, Gabriele Squillaci indirizzata al comune, successivamente all’ordinanza di sgombero. Nella mail, l’ente nazionale al volo, chiede se nell’aeroporto ci sia qualcuno a presidiare, se c’è un soggetto giuridico. In qualsiasi momento lì può atterrare un velivolo perché l’ente comunica che quella è un’aviosuperficie attiva, anche in caso di emergenza si può utilizzare la pista. Se non c’è più il gestore è necessario comunicare la chiusura dell’aeroporto, perché vengono meno i servizi essenziali come appunto l’antincendio. In questo caso è necessario bloccare le attività e quindi anche l’elicottero del 118 non può decollare. Il dott Squillaci richiede che venga fornito il nome del soggetto che eventualmente svolgerà le attività per "consentire la prosecuzione del servizio di emergenza sanitaria da parte del 118". Dopo la lettera continua l’Enac, riferendosi alla società che gestisce l’elicottero del soccorso. "Avincis era già in contatto con la regione per sapere come salvaguardare il servizio ed eventualmente trovare questo società terza per l’antincendio. La normativa prevede che ci siano dei servizi a disposizione dell’attività di volo. Venendo meno questo servizi viene meno tutta l’attività. L’Enac è soltanto per vigilare e controllare che tutto sia svolto nel modo giusto. Il comune dispone, l’ente per l’aviazione interviene a livello normativo".