’Divine armonie’ Concerto in piazza

Domenica alle 17 nella chiesa della Sacra Famiglia in piazza Menconi a Marina di Carrara il concerto “Divine Armonie” con il soprano Giada Bastoni e l’organista Giovannimaria Perrucci. In programma musiche di Giuseppe Giordani, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti e Giovanni Morandi. Giada Bastoni si è diplomata al Conservatorio di Pesaro e perfezionata all’Università di Musica “Chopin” di Varsavia. Attualmente studia Musicoterapia al Conservatorio di Cesena. Ha debuttato in diversi ruoli in opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi. È stata soprano solista nel “Dancing day” di John Rutter a Pesaro diretta da Aldo Cicconofri. Giovannimaria Perrucci ha fatto gli studi di Organo, Clavicembalo, Direzione di Coro, Composizione e Filologia Musicale al Conservatorio di Pesaro e si è perfezionato in Organo al “Conservatoire National Superiéur“ di Lyon e in Clavicembalo a Toulouse. L’ingresso è libero.