Diversamente abili e cure sanitarie Visite mediche veloci grazie al Pass

Percorsi assistenziali per persone con bisogni speciali e come attuarli nei vari territori. Di questo si è parlato al convegno organizzato dall’associazione Autismo Apuania in collaborazione con Provincia, Comune di Montignoso e Asl, in vista della celebrazione di oggi della 16esima giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, una condizione di neurodisabilità che purtroppo è sempre più frequente. Presenti il presidente Autismo Apuania Roberto Marrai, il presidente della Provincia e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, la direttrice generale Asl Maria Letizia Casani.

Dal convegno è emerso il ruolo fondamentale di tutti gli operatori Pass, che lavorano quotidianamente (con difficoltà ma anche con disponibilità e professionalità) nelle strutture sanitarie per venire incontro alle esigenze delle persone disabili. Al Noa questo progetto dedicato ai pazienti con bisogni speciali è partito da un anno. I pazienti con disabilità che hanno bisogno di una prestazione sanitaria possono così contare a Massa su un percorso dedicato ai propri specifici bisogni per effettuare, per esempio, un prelievo di sangue o una visita specialistica, un esame diagnostico o una preospedalizzazione. Già molti pazienti con disabilità intellettiva, che prima avevano molte difficoltà ad essere curati e assistiti, nello stesso ambulatorio e in un arco di tempo di poche ore, sono stati sottoposti a un prelievo del sangue, a un elettrocardiogramma, a un’ecografia addominale o ad una visita neurologica, senza turbamenti, né per sé stessi né per i loro accompagnatori.

L’equipe dell’ospedale di Massa, come quella presente nelle altre realtà in cui il progetto è partito, è composta da professionisti di diverse specialità mediche, specificamente formati, con competenze nella gestione dei pazienti con disabilità. Una parte costituisce il nucleo stabile di operatori (infermiere “facilitatore”, referente area medica, referente area chirurgica, anestesista) mentre la parte restante viene attivata di volta in volta in relazione al piano individuale di diagnosi e cura stabilito per il paziente, secondo i bisogni sanitari e i bisogni associati alla disabilità di adattamento dei percorsi.

Gli infermieri facilitatori seguono il paziente durante tutto il percorso, dalla prenotazione alla programmazione delle prestazioni, adattando le procedure sanitarie alle caratteristiche del paziente e curando l’accompagnamento dall’arrivo fino all’uscita dall’ospedale.