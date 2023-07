Ditta chiusa, si mobilita l’Unione "Siamo al fianco dei dipendenti Questa realtà non può sparire"

Lavoratori a casa, ancora senza nessuna risposta. I dipendenti della ditta Malatesta Legnami non hanno ancora ricevuto notizie sul futuro. Sono a casa dal lavoro da giorni e non sanno neppure se potranno di nuovo varcare la soglia di quella ditta in cui lavoravano. La produzione è infatti ormai ferma da quasi un mese e sul cancello campeggia un foglio che parla di manutenzione, che però non è stata portata avanti.

Il sindacato sta seguendo l’iter, in attesa di una convocazione dal prefetto Guido Aprea, che si spera possa giungere il prima possibile. Intanto arriva la solidarietà da parte dell’Unione di Comuni, l’ente infatti ha intenzione di fare il possibile per dare loro sostegno. Il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni interviene di fronte alla precarietà dei posti di lavoro degli operai e degli impiegati della ditta lunigianese, che dal 2022 non è più condotta dalla famiglia Malatesta. Dall’anno scorso ha ceduto l’attività al 60% alla società Innovatek S.r.l. e il 40% a un imprenditore, amministratore unico, che dal 12 giugno ha chiuso lo stabilimento per manutenzione, sparendo poi di fatto nel nulla e lasciando i dipendenti preoccupati, anche di fronte a molti ordini rimasti ancora da evadere.

"Questa ditta è troppo importante per il territorio - dice il sindaco Renzo Martelloni - e non può chiudere. Stiamo cercando di fare ciò che è in nostro potere, rimanendo al fianco dei dipendenti. Come amministrazione abbiamo coinvolto il prefetto, al quale ho chiesto un tavolo con l’amministratore unico per esporre il problema che deve essere risolto o, almeno, chiarito una volta per tutte per capire le sorti della Malatesta Legnami. Non ci capacitiamo di come sia possibile che una ditta possa chiudere così all’improvviso, senza dare alcuna spiegazione: ci sono 20 famiglie che dipendono dall’impresa e tutte quelle attività che stanno attendendo i loro ordini, alcuni già in lavorazione. Mi sono rivolto anche all’Unione di Comuni e i sindaci hanno deciso di appoggiare questa battaglia".

"Vicinanza e attenzione nei confronti degli operai e degli impiegati della ditta Malatesta - è il commento espresso dal presidente dell’Unione Gianluigi Giannetti - Abbiamo accolto l’appello del sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni, nella speranza di trovare una soluzione, anche se non è facile visto che c’è una società con un imprenditore. Come sappiamo queste situazioni sono complicate, ma certamente non lasceremo solo nessuno. Attendiamo l’incontro con il prefetto e terremo aggiornati tutti sulla situazione".

Monica Leoncini