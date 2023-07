Ditta chiusa, presidio degli operai "Abbandonati e senza spiegazioni Chiediamo un incontro al Prefetto"

Non sanno più che fare. Non hanno informazioni, risposte, non sanno se e quando potranno rientrare al lavoro. I dipendenti della Malatesta legnami di Piano di Quercia, nel Comune di Licciana Nardi, ieri mattina si sono ritrovati davanti allo stabilimento chiuso, con i rappresentanti del sindacato. Ad ascoltarli anche il sindaco Renzo Martelloni e il suo vice Omar Tognini. La vicenda è complessa, ma soprattutto misteriosa: dal 13 giugno la ditta è chiusa, fuori è affisso un cartello che indica lavori di manutenzione, che però non si stanno svolgendo. Quello che fa rabbia è che il lavoro c’è, i clienti continuano a chiamare per fare ordini. Fino a quando avranno la pazienza di aspettare? Malatesta legnami opera da oltre 70 anni in Lunigiana nella lavorazione del legno, è una ditta storica che non ha mai dato segni di cedimento. E’ stata seguita per tre generazioni dalla famiglia Malatesta fino a essere ceduta nel marzo 2022.

"La situazione è molto preoccupante per i dipendenti e per le loro famiglie - ha esordito Lorenzo Sichei di Filca Cisl Lucca Massa Carrara - si tratta di una ventina di persone. L’azienda stava producendo, ci sono molti ordini in attesa. Dal 13 giugno i lavoratori sono a casa senza saperne il motivo, abbiamo promosso un incontro il 21 giugno, per avere informazioni, abbiamo invitato la direzione aziendale, senza ottenere risposte, sono tutti introvabili. Non si può continuare così, i dipendenti sono stati pagati fino a maggio, ma la prospettiva futura non è rosea. Chiederemo un incontro al prefetto, l’impresa ha responsabilità nei confronti di lavoratori, famiglie, clienti e territorio". I lavoratori stessi hanno provato a mettersi in contatto coi proprietari, ma non c’è stato nulla da fare. "E’ una ditta storica sul nostro territorio - ha aggiunto Martelloni - la seconda per numero dipendenti. Sono quasi tutti lunigianesi, con famiglie a carico".

"La ditta è stata ceduta nel marzo 2022 - hanno aggiunto Andrea Giannuzzi della Filca Cisl provinciale e Ilaria Rossi, responsabile Cisl zona Lunigiana - il 40 per cento a un soggetto pubblico e il sessanta a una srl, a cui fa capo la stessa persona, come amministratore unico. Avevamo un’azienda più che sana, con un utile importante, negli ultimi mesi ci sono state assunzioni, niente faceva presagire qualcosa di simile". I dipendenti c’erano tutti, comprese le segretarie che continuano a stare in ufficio e rispondere al telefono ai clienti che si lamentano.

"La famiglia Malatesta si è sempre comportata bene - ha detto un lavoratore storico, Roberto Peri, dipendente dal 1982 -, una cosa simile non era mai successa. Abbiamo sempre lavorato, questa storia ci preoccupa". "Non sappiamo nulla - ha aggiunto Roberto Terenzoni, dipendente dal 1989 - la produzione è ferma dal 12 giugno, quella della manutenzione è una scusa. I clienti chiamano per le consegne e altri ordini importanti sono arrivati. Non c’è confronto per capire cosa stia succedendo, non sappiamo con chi parlare e vorremmo risposte".

Monica Leoncini