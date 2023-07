Disturbi nell’apprendimento L’aiuto arriva da ’Mandorla’

E’ nata una nuova Associazione. Si chiama "Mandorla" e, come si legge nello statuto, ha lo scopo di offrire un’istruzione "felice e inclusiva" a bambini e ragazzi attraverso processi educativi sereni, positivi e autonomi. In particolare, indirizza la propria attività nei confronti di giovani con disturbi specifici nell’apprendimento (Dsa), coinvolgendo le loro famiglie. L’associazione offre supporto nell’utilizzo di strumenti compensativi, itinerari di formazione specifica, sportelli informativi e tutoraggio. "Abbiamo chiamato l’associazione ’Mandorla’, dalla parola greca ’amigdala’ – spiegano i fondatori, la presidente Simona Ozioso, la vice presidente Valentina Bigini e la segretaria tesoriere Roberta Mattei – perché è l nome di una struttura del cervello dove ha sede la modulazione delle emozioni. La mandorla è anche un seme da cui germoglierà un albero longevo a lenta crescita, fragile in età giovanile e bisognoso di cure assidue fin dalla semina ma poi pianta forte e del tutto autonoma da adulta". Come prima attività, l’associazione organizza incontri estivi per studenti con difficoltà dell’apprendimento con tutor che affiancheranno i ragazzi insegnando metodo di studio, strategie d’apprendimento, l’uso di strumenti compensativi e software di organizzazione e pianificazione dello studio. Gli incontri saranno suddivisi in 2 gruppi (massimo 10 partecipanti ciascuno). Il gruppo 1 è rivolto a bambini da 8-10 anni per lo svolgimento di compiti estivi: incontri ogni lunedì, dalle 18 alle 20, per quattro settimane successive, dal 10 luglio. Il gruppo 2 è rivolto a ragazzi da 10-13 anni: incontri tutti i mercoledì, dalle 18 alle 20, per quattro settimane successive, dal 12 luglio. Informazioni: Mandorla Aps whatsapp, 333 1902453, email [email protected]