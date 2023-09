Distribuzione Gratuita Sacchi nelle Zone di Massa Carrara

Asmiu informa che è partita la distribuzione annuale gratuita dei sacchi per le zone di Turano, Rocca, Volpigliano e Capaccola. L’infopoint è aperto nella sede dell’Asmiu in via dei Limoni 23, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 13.30 (festivi esclusi). Il kit può essere ritirato dall’intestatario Tari o da un delegato, presentando l’avviso di pagamento Tari inviato da Master. Le utenze domestiche che utilizzano i bidoncini condominiali ritirano solo i sacchi compostabili.