"Distributori ecologici: fallimento e degrado"

I distributori ‘ecologici’ erano comparsi qualche anno fa a Massa: inserendo bottiglie di plastica o rifiuti riciclabili si otteneva un buono da spendere in alcuni negozi del centro. L’iniziativa sembra essere finita nel nulla ma i ‘cassoni’ di metallo ormai arrugginiti e nel degrado ci sono ancora, come in piazza Betti. Lo segnala il consigliere di “Massa è un’altra cosa”, Ivo Zaccagna. "Rivestimento esfoliato, vaschette utilizzate come posacenere o deposito di rifiuti vari – spiega –. Non solo è una cattiva immagine dell’anima ecologica di una città e un brutto esempio per le generazioni in crescita, sono in vista e occupano suolo pubblico. La gemella installata sotto il municipio è stata dismessa, esempio tangibile del fallimento di una scelta nell’ottica dell’ecosostenibilità. Simile sorte per il casottino del latte tra viale Roma e viale Stazione: è in completo abbandono, occupa suolo pubblico e testimonia il degrado della città". Zaccagna invita a riutilizzare queste strutture, come in altri comuni, per erogare acqua buona e pulita a basso costo, anche gassata. E chiede al sindaco di "far conoscere alla città la sua politica ecologica, decidere la sorte dei distributori di coupon, sostituendoli o dismettendoli e di fare politiche di educazione ambientale".