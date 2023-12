Distretto sanitario cantiere a gennaio

L’interrogazione formulata di recente in consiglio Comunale dal consigliere Guido Dazzi di ’Fosdinovo in Movimento’, relativa alla temporanea chiusura del Distretto Sanitario nel centro storico di Fosdinovo capoluogo, a causa di problemi di stabilità della struttura, ha trovato pronta risposta anche da parte dell’Asl. I lavori per il rifacimento del solaio dell’edificio infatti avranno inizio dopo l’Epifania, mentre entro lo stesso mese verrà riaperto il punto prelievo. Da parte dello stesso consigliere di opposizione, nei giorni scorsi, è stata presentata una mozione alla sindaca di Fosdinovo con cui è stato richiesto "il divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici su tutto il territorio cittadino dalle 16 del 31 dicembre alle 24 del 1° gennaio".

"Premesso che in occasione della festa di Capodanno è diffusa la pratica d’utilizzare fuochi d’artificio, petardi, razzi e simili nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti, il cui uso improprio - dice nella mozione Dazzi - implicando un oggettivo pericolo, senza l’adozione delle necessarie precauzioni atte a evitare pericoli e danni diretti e indiretti, minaccia l’integrità fisica delle persone e degli animali, che esite un oggettivo pericolo anche per quei prodotti di natura esplodente per i quali è ammessa la vendita al pubblico, riteniamo che il divieto di utilizzo di fuochi d’artificio e similari sia un atto dovuto a tutela di animali, persone e ambiente. Secondo le stime del Wwf ogni anno in Italia sono migliaia gli animali che muoiono a causa dei botti di fine anno. La maggior parte è costituita da uccelli ma pure cani, gatti - chiude - e altri animali domestici che in preda al terrore si ritrovano sperduti a vagare per strada, coinvolti spesso in incidenti stradali o colpiti da infarto. Impegno pertanto la sindaca e la giunta di Fosdinovo a intraprendere le azioni affinchè si eseguano le richieste fatte".

Roberto Oligeri