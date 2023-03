Dissesto idrogeologico Strada chiusa dalla frana Cantieri pronti a partire

Una strada che ha una vista spettacolare, tra le vigne, dietro al castello Aghinolfi, che collega direttamente la frazione di Piazza con il Cerreto. Una strada che nel 2014 è stata protagonista di una frana disastrosa che di fatto l’ha resa definitivamente inutilizzabile (era già chiusa alle auto).

Dopo quasi un decennio finalmente partiranno i lavori per il completo restyling dell’arteria molto apprezzata da coloro che amano andare a fare quattro passi immersi nel verde del comune di Montignoso, soprattutto nelle serate estive quando è possibile apprezzare un paesaggio mozzafiato, uno sguardo su tutta la provincia con il castello Aghinolfi a dare quel tocco in più a rendere tutto unico. Al di là dei semplici appassionati della natura, la strada è oggettivamente un transito alternativo alla tradizionale strada che porta fino a Villa Schiff e permette alle persone che vivono in collina di costeggiare il castello e scegliere se entrare in paese tramite la strada che guarda al Relais & Chateaux il Bottaccio, oppure svoltare verso sinistra e finire a pochi chilometri da Pietrasanta. I soldi sono stati stanziati dalla regione tramite i fondi di coesione. Si parla di circa 2 milioni e 100mila euro che sono necessari per rendere nuovamente aperta la strada.

Un’operazione che la stessa amministrazione comunale guidata da Gianni Lorenzetti ha messo nel programma di secondo mandato, sicura che una strada del genere, anche a livello turistico, può dare sicuramente un altro passo a tutto il territorio. Il progetto è stato diviso in due, i cantieri partiranno a breve. Affidati i lavori del servizio statico e strutturale all’ingegnere Giovanni Buratti e il servizio di coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione all’ingegnere Antonio Orsucci. "È un’operazione – rivela il primo cittadino di Montignoso – che avevamo in mente da tempo, tanto d’averla messa anche nel nostro programma elettorale. Siamo sicuri che i cantieri per il restyling finanziato da Firenze partiranno entro l’estate e poi potremo finalmente avere di nuovo agibile la strada in questione".

AM