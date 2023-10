Dissesto idrogeologico: quasi 2 milioni e mezzo dalla Regione

Arrivano oltre 2,4 milioni dalla Regione destinati alla messa in sicurezza del territorio, in particolare per la Lunigiana. Si tratta di due diversi finanziamenti, inseriti all’interno della stessa misura legata al Documento operativo difesa del suolo, approvata nei giorni scorsi a Firenze. Di fatto, una parte pari a 1,7 milioni circa, è a copertura dell’aumento di costi di opere già finanziate con il Dods 2022 ma per le quali le risorse non sarebbe più sufficienti, così come peraltro previsto attraverso apposita delibera del Cipess, l’altra del valore complessivo a livello regionale di oltre 7,7 milioni di euro, invece rappresenta il primo stralcio del Oltre 1,3 milioni andranno allora al Comune di Fivizzano per le opere di prevenzione del rischio idrogeologico lungo la strada comunale verso la frazione di Cecina e in prossimità dello stesso abitato. Quasi 430mila euro a Tresana dove serviranno per la ricostruzione di un muro di sostegno nell’abitato di Canala e per la messa in sicurezza del versante. Poi ancora 150mila euro a Montignoso per la mitigazione della pericolosità idrogeologica della scuola primaria nella frazione di Piano in via Guadagni: qui è già stata realizzata una parte di muro di contenimento che con queste nuove risorse sarà completato. Alla scuola sono in corso i lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico per 1,1 milioni di euro. Affidamento dei lavori è previsto fra marzo e giugno. Inoltre ci sono i fondi a completamento dei cantieri rimasti a ‘secco’ di risorse. Due sono ad Aulla per altrettanti lotti per la sistemazione del movimento franoso in località Ca’ Tonetto, frazione di Valenza che riceveranno 445mila euro in più rispetto alla cifra di 1,3 milioni circa già stanziata. Poi 73mila euro vanno a Comano, oltre ai 270mila euro già finanziati, per la realizzazione di un muro a monte e la regimazione delle acque piovane vicino alla strada comunale per Torsana. Infine 45mila euro circa a Zeri per stabilizzazione, consolidamento e messa in sicurezza idrogeologica dei terreni dell’abitato di Castello, opera che aveva già 600mila euro.