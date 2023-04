Dissesto idrogeologico Oltre un milione di euro in arrivo dall’Europa

E’ arrivata l’ufficialità del finanziamento del progetto esecutivo dell’amministrazione di Podenzana, di 1,2 milioni di euro, per la mitigazione del dissesto idrogeologico sulla strada Metti-Loppiedo. L’intervento si aggiunge al finanziamento di 1 milione per il progetto di consolidamento del versante del Villaggio di Sant’Andrea a Montedivalli. "Nei prossimi 24 mesi le opere consentiranno di risolvere due importanti criticità sul nostro territorio – spiega il sindaco Marco Pinelli (nella foto) – entrambi a valere sulle risorse Pnrr che premiano la programmazione e l’ostinazione dell’amministrazione comunale, da sempre attenta al territorio. Abbiamo una chiara missione che consiste nel voler lasciare al futuro un territorio meno fragile. C’è ancora molto da fare, ma queste sono due opere che ci fanno guardare oltre con più convinzione e voglia di fare. Ci aspetta un duro lavoro e per questo ringrazio i nostri tecnici e dipendenti, la giunta e tutta la maggioranza per l’impegno profuso e per quello che sarà richiesto nei prossimi mesi".

Il progetto consiste nella realizzazione di una paratia di micropali e tiranti in acciaio collegati in testa da un cordolo in cemento armato a protezione della strada, al fine di controllare il movimento in atto ed evitare ulteriori frane a valle della strada. In seguito al consolidamento del movimento franoso, si provvederà all’ampliamento e alla ricostruzione della sede stradale, mettendo in sicurezza il tratto di strada comunale che congiunge la provinciale 14 con la frazione di Loppiedo. Non solo, a Podenzana sono in corso lavori per le aree gioco inclusive. "Nell’attesa della conclusione dei lavori di riqualificazione del parco giochi a Podenzana – spiega Pinelli – diamo il benvenuto ai nuovi giochi arrivati al Parco del Morellino". Sono inoltre in fase di completamento gli interventi della strada Faito-Oliveto-Cuncia.

