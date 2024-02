Disposti i ’domiciliari’ per un ex imprenditore

E’ accusato di stalking e tentata estorsione ai danni di un avvocato di un rinomato studio legale di Massa. Si tratta di Ivo Guerrini, 78 anni, ex imprenditore noto in città. Con la moglie, Guerrini era socio di due aziende portate avanti dal figlio Massimiliano e poi messe in liquidazione dopo la morte di quest’ultimo in un incidente stradale avvenuto nel 1998. Una vicenda molto complessa, con numerosi risvolti poco chiari che meriterebbero forse un’attenzione a 360 gradi da parte dell’autorità giudiziaria. Guerrini, infatti, si ritiene da sempre una ’vittima’ e sta portando avanti, con la moglie, una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’avvocato massese per una somma di 20 milioni di euro. Intanto, però, si trova agli arresti domiciliari per l’accusa di stalking dopo aver avuto l’obbligo di firma nella caserma dei carabinieri e il divieto di avvicinarsi per 300 metri allo studio legale. E’ stato rinviato a giudizio e il 2 aprile si presenterà davanti al giudice per rispondere delle accuse a suo carico. "Vorrei però – afferma – che si entrasse anche nel merito della questione, sui motivi che hanno portato a tutto questo".

Ma perchè Guerrini chiama in causa il legale? Tutto parte dalle sentenze sulle cause mosse dalle due società in liquidazione nei confronti delle assicurazioni, che secondo Guerrini non avrebbero corrisposto quanto dovuto. E qui la vicenda diventa ancora più complessa e coinvolge altri noti legali e commercialisti. Addirittura anche un giudice del tribunale che avrebbe sbagliato una sentenza in sede civile in merito alla prescrizione. E l’avvocato? "L’ho citato per danni – afferma Guerrini – perchè alla luce delle risultanze processuali è emersa la sua responsabilità professionale e più in particolare per aver instaurato il giudizio di primo grado senza aver valutato l’intervenuta prescrizione dei diritti dedotti in causa e avere promosso il relativo giudizio di appello con esiti infausti. Dalla lettura degli atti, delle sentenze e dell’intera documentazione non posso che rilevare la sua inadempienza al mandato professionale conferito. Pertanto si richiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non, fra i quali il mancato riconoscimento del danno richiesto nella causa e il rimborso delle spese legali di soccombenza".

Per Guerrini la vicenda è diventata una ossessione. Dalla morte del figlio e dalla liquidazione delle due società pretende giustizia. Negli ultimi tempi ha ’pressato’ l’avvocato, con telefonate e lettere, per la richiesta di risarcimento e perchè si attivasse a tal proposito con la sua assicurazione professionale. In risposta è arrivata la denuncia per stalking e tentata estorsione. E ora l’arresto.