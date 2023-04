"Disparità tra commercianti del centro e di Marina"

"Sono tanti i commercianti di Marina di Massa che mi contattano proccupati per la prossima estensione del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta e non posso che comprendere e condividere le loro osservazioni". A dirlo è Paolo Balloni, ex assessore e candidato con la Lega per Persiani. "A differenza di quanto accaduto in occasione dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta per il centro storico, predisposto dall’amministrazione Persiani in collaborazione con le associazioni di categoria nel luglio 2021, è mancata condivisione e partecipazione e il risultato sta gettando nel caos un settore strategico. E’ oggettiva la differenza di trattamento tra attività commerciali del centro storico e quelle di Marina. Mi domando come l’amministrazione di Asmiu possa aver ritenuto percorribile la strada tracciata con il calendario consegnato ai commercianti in queste ore. In quello per il centro storico predisposto dall’ammnistrazione Persiani è previsto il ritiro del’organico ogni giorno dal lunedì al sabato, nel calendario per Marina predisposto da Asmiu solo 3 volte a settimana, stessa cosa per la carta. Ridotti pure i passaggi per multimateriale e vetro da 3 volte a settimana a 2 e del ’rur’ da 2 a 1 volta. Servono revisione di calendario e tempistiche di attivazione del servizio".