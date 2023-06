‘Disobbedienza’ civile dei giovani per il pianeta

Oggi alle 18 al bagno Oliviero di Poveromo alcuni attivisti di Ultima Generazione presenteranno un progetto di disobbedienza non violenta in difesa dell’ambiente. Ultima Generazione è un movimento di cittadini che hanno scelto la strada della resistenza civile per proteggere se stessi e tutte le generazioni future dalle conseguenze disastrose del collasso climatico. Chiedono che il Governo ascolti gli allarmi della scienza smettendo di erogare soldi pubblici ai combustibili fossili e reinvestendoli invece nella transizione ecologica, in relativi posti di lavoro e in progetti con un impatto sociale positivo.