Disfida dei falò, conto alla rovescia per l’ultima pira

Nel nome del patrono San Geminiano l’amministrazione comunale assegna le benemerenze civiche. L’ambito riconoscimento quest’anno tocca a Ugo Zani, volontario della Misericordia, istruttore di tecniche di soccorso, alla Polisportiva Pontremolese, che l’anno scorso ha compiuto 60 anni di attività e ai volontari che tengono aperto il Cinema Manzoni. La cerimonia di consegna della targa San Geminiano 2016 si svolge mercoledì alle 16.30 nelle Stanze del Teatro della Rosa alla presenza delle delegazioni dei Comuni di Modena e San Gimignano che partecipano alle celebrazioni patronali. "Interpretando i desideri della comunità - afferma il sindaco Jacopo Ferri - l’amministrazione comunale ha ritenuto rendere pubblico omaggio all’attività di coloro che, in qualsiasi modo, hanno contribuito a rendere migliore la vita dei singoli e della comunità ed elevare il prestigio di Pontremoli, consegnando civiche benemerenze in forma ufficiale il giorno del patrono". Diverse le motivazioni che hanno portato alla scelta dei premiati, ma tutte sottolineano l’impegno e la dedizione a favore del territorio. Per Ugo Zani si tratta di un omaggio all’attività di volontario dedicata alla Misericordia e alla comunità svolgendo diversi incarichi all’interno del sodalizio, in particolare i corsi per l’apprendimento delle tecniche per l’uso del defirillatore che hanno lo scopo di mantenere attive le funzioni base di una persona in caso di arresto cardiaco od occlusione respiratoria da corpo estraneo. La Polisportiva Pontremolese è stata fondata nel 1963 dai docenti di educazione fisica Marcello Borzacca, Angelo Angella, Silvano Marcucci e da Errico Tassi, primo presidente della società. Profili di spessore nel mondo dello sport e ideali per trasmettere i valori sportivi e educativi a tantissimi giovani atleti. I volontari del Cinema Manzoni aperto nel 1936 hanno gestito negli ultimi 25 anni la sala organizzando anche concerti e conferenze. Nel corso della cerimonia saranno ricevute le delegazioni dei Comuni di Modena e san Gimignano gemellate sotto il segno del comune patrono.

Sarà consegnata anche ai neo 18enni, che nel 2024 raggiungeranno la maggiore età, una copia della Costituzione. Infine la consegna di una pergamena ricordo ai dipendenti dell’ente in pensione l’anno scorso. Alle 18 nella Cattedrale sarà celebrato il pontificale presieduto dal vescovo di Chiavari Giampio Devasini alla presenza del vescovo diocesano Mario Vaccari del vescovo emerito di Volterra Alberto Silvani, dle capitolo della Cattedrale e delle autorità civili.Ma intanto c’è grande attesa per il falò dedicato al patrono che brucerà sul greto del Torrente Verde sullo sfondo del Ponte della Cresa. E’ il gran finale della tradizione dei fuochi. Nella giornata di domani, per tutta la giornata si svolge la tradizionale Fiera di San Geminiano.

