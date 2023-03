"Disfattismo Fdi sbugiardato dal commissario"

"Lo scetticismo lanciato da Fdi sbugiardato nella pratica dal commissario: dimostrazione che Persiani ha guidato bene la città". Questo in sintesi il pensiero della Lega. "Il bilancio 2023 predisposto e approvato dalla giunta Persiani è stato approvato definitivamente anche dal commissario prefettizio: la Lega Massa apprende con soddisfazione che l’intero atto sia stato giudicato ben fatto, garantendo una sana gestione delle risorse pubbliche. L’approvazione del bilancio rappresenta una buona notizia per la città, che potrà beneficiare di importanti investimenti pubblici e vedere realizzati progetti necessari per il suo sviluppo. Grazie al bilancio 2023 potranno essere effettuate opere importanti per la comunità locale, interventi programmati dall’amministrazione Persiani per il sociale, la cultura, il turismo, l’ambiente e il decoro. Ciò avrà un indiscutibile impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini, promuovendo ancora il benessere e lo sviluppo sostenibile della città".

"L’approvazione del commissario – proseguono – certifica inoltre l’infondatezza delle recenti critiche e dello scetticismo lanciati dai partiti di centro sinistra e da Fratelli D’Italia, ancora una volta insoliti alleati disfattisti rispetto a un atto ben fatto dal sindaco uscente e dalla sua giunta.

La Lega si complimenta con l’amministrazione Persiani per il buon lavoro svolto nella stesura del bilancio e per l’approvazione rapida ottenuta dal commissario prefettizio".