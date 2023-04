Disegni da premio L’arte degli studenti

di Michela Carlotti

È stato il Comune di Aulla, quest’anno, ad accogliere l’evento conclusivo del concorso “Io creo drawing” organizzato dall’associazione Italian Spirit of Art per valorizzare la creatività dei ragazzi. Giunto alla dodicesima edizione, il concorso coinvolge ogni anno gli studenti di terza media delle scuole della provincia e un paio di scuole pilota. L’evento, accolto nel suggestivo scenario della Fortezza della Brunella, sabato ha visto i ragazzi di 22 scuole impegnati nella fase conclusiva della competizione, con creazioni in estemporanea dei loro disegni.

Due sono, infatti, le fasi del concorso: nella prima, le classi di ogni scuola effettuano una prova di due ore in cui i ragazzi elaborano i disegni. Al termine, gli stessi ragazzi coadiuvati dai loro insegnanti, decretano il vincitore della scuola. Nella seconda fase i vincitori di ogni scuola si affrontano in una prova finale in estemporanea, al termine della quale gli elaborati passano al vaglio di una giuria di esperti che premia i primi tre classificati.

Per la cerimonia di premiazione, al termine dell’estemporanea presso la Brunella, i concorrenti sono stati prelevati e trasportati con i pulmini del Comune nella sala consigliare del municipio di Aulla dove ad attenderli c’era una gremita platea. A vincere l’edizione dell’anno è stata Sara Bouiba della scuola Paolo Ferrari di Marina di Massa con il disegno intitolato ‘L’amico è la chiave della felicità’. Seconda classificata è Valentina Todisco della Leopardi di Avenza con ‘Integration’ . Al terzo posto, Linda Volpi della Tagliercio di Marina di Carrara con ‘Lo specchio’. Alla scuola del vincitore è stato consegnato un premio di 500 euro, mentre al secondo e al terzo classificati è andato un premio di 250 euro da spendere in attrezzature per le materie artistiche.

Sono stati, inoltre, assegnati premi speciali. Il premio alla memoria ‘Francesco Mancusi’ è andato al disegno intitolato ‘L’anima di un fiore’ di Michelle Stroppolo della scuola media Buonarroti di Marina di Carrara. Il premio ‘Fair Play’, deciso direttamente dai partecipanti al termine della finale, è stato consegnato a Linda Volpi della scuola media Taliercio di Marina di Carrara.

Questi premi sono stati assegnati direttamente dalla giuria qualità, composta da cinque artisti affermati: Graziano Guiso, Lino Palagi, Marzia Martelli, Mafalda Pegollo, Milena Prestia. Infine, il premio Websocial ai disegni esposti alla Fortezza della Brunella, che hanno permesso ai concorrenti di accede alla finale e rappresentare la propria scuola. Il premio è stato deciso tramite sondaggio sui social.

Tutti i partecipanti sono stati premiati con un kit da disegno professionale e una maglia commemorativa dell’evento. Il sindaco, Roberto Valettini, ha voluto regalare ai ragazzi la Costituzione della Repubblica Italiana nella versione illustrata dal noto vignettista Ro Marcenaro, fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Oltre al sindaco Roberto Valettini, erano presenti il vicesindaco Roberto Cipriani, la delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello, il capogruppo consiliare Giovanni Schianchi, la delegata all’istruzione Silvia Amorfini e il delegato al commercio Andrea Caponi.