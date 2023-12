Discariche nei paesi a monte: interventi straordinari di Nausicaa

Avviati da Nausicaa lavori straordinari per la rimozione di discariche abusive. Dopo il lavoro svolto assieme agli studenti dell’istituto Galilei e la campagna Carrara Plastic Challenge che Nausicaa sta portando avanti nelle scuole, la multiservizi è stata chiamata alla rimozione di nuove discariche abusive nei paesi a monte.

In località Tarnone, dove fino a poco tempo fa era presente una batteria di cassonetti oggi rimossa per una riorganizzazione del servizio, sono stati rimossi alcuni quintali di rifiuti abbandonati. "Questo tipo di intervento – ha ricordato il presidente Antonio Valenti (nella foto) - oltre a imporre interventi di pulizia (con impegno di personale e risorse economiche che potrebbero essere utilizzati per altri servizi) offre un’immagine distorta della città. La bellezza dei nostri paesi è deturpata da discariche, che testimoniano una noncuranza diffusa". Il presidente ricorda che tutto ciò che deriva dalle discariche abusive diventa “indifferenziato”, anche qualora i materiali fossero riciclabili. Un danno per l’ambiente con costi elevati di smaltimento.