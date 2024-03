Discariche nei borghi . Ecco la ricicleria in paese

Si chiama ‘La Ricicleria in paese’ l’iniziativa di Nausicaa per i paesi a monte. Realizzata con il gruppo Retiambiente per venire incontro alle zone montane, prevede la raccolta dei rifiuti ingombranti, che potranno essere conferiti nei luoghi di raccolta prestabiliti e calendarizzati nei sabato di marzo e aprile. "In quelle occasioni – ha spiegato il presidente della multiservizi Antonio Valenti (nella foto)– alcuni addetti di Nausicaa saranno presenti dalle 8 alle 12, con un mezzo capiente per aiutare gli abitanti nella consegna del materiale. Ma non solo: il personale sarà a disposizione per ogni informazione sul servizio e per chiarire dubbi anche sulla raccolta differenziata domestica". La prima giornata di raccolta sarà sabato a Bergiola, in piazza della Repubblica, per poi proseguire il 16 a Miseglia alle ex scuole, il 23 a Bedizzano al campo sportivo; il 6 aprile a Gragnana nel parcheggio di piazza Cenderelli il 13 aprile a Castelpoggio e Noceto nel parcheggio sopra Castelpoggio. Nausicaa ricorda alcune delle tipologie di rifiuti ingombranti che potranno essere conferiti in quelle occasioni: mobili, sedie, tavoli, scaffali, elettrodomestici tra cui frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, poi ancora tv, impianti stereo e hi-fi, biciclette, giocattoli di grandi dimensioni, abiti usati in sacchi ben chiusi. "Nausicaa sta impegnandosi per studiare diverse soluzioni mirate ad un miglioramento dei servizi – ha concluso Valenti –. A seguire, verranno previsti altri appuntamenti per Codena, Colonnata, Torano, Fontia e Sorgnano".