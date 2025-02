Discariche a cielo aperto nella zona industriale

Con la raccolta differenziata ’porta a porta’, e i relativi controlli ai cassonetti ancora rimasti, è migliorata la situazione in città e in collina per quanto concerne i rifiuti abbandonati. Tuttavia ci sono ancora zone in cui si scarica di tutto. I cittadini nostri lettori ci segnalano due casi nella zona industriale dove insiste anche il Consorzio Zia. Uno riguarda via Noce, che presenta una mega discarica a cielo aperto le cui dimensioni continuano ad aumentare di giorno in giorno. Un’altra segnalazione arriva da una traversa di via Bordigona, vicino alla ditta Eurocompositi dove, anche qui, è stato abbandonata qualsiasi cosa, materassi, pezzi di auto e moto, imballaggi, mobili, gomme, materiale edilizio, e tanti sacch neri contenenti di tutto. I cittadini hanno segnalato questi casi al Comune che però ha risposto dicendo che l’area è di competenza della Provincia. In ogni caso è auspicabile al più presto un tempestivo intervento di bonifica con messa in sicurezza dell’area. E poi soprattutto maggiori controlli per evitare il ripetersi di simili comportamenti incivili.