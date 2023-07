Discarica, Comitato e Rifondazione puntano all’inchiesta pubblica

Entra nel vivo la verifica del progetto della discarica ex Cava Fornace. Dal 12 luglio l’iter del Paur, Provvedimento autorizzatorio unico regionale, è passato nella fase di osservazione e tutti i soggetti interessati potranno presentare documenti sul piano di Programma Ambiente Apuane. Secondo il Comitato dei cittadini per la chiusura di Cava Fornace questo passaggio è arrivato però "nel silenzio assoluto degli enti competenti, il Comune di Montignoso e quello di Pietrasanta". Il comitato contesta i tempi lunghi dell’iter visto che il progetto fu inviato a gennaio. Bisogna chiarire che il Paur ha avuto una prima fase di analisi rivolta alle sole istituzioni coinvolte. "Programma Ambiente Apuane spa è controllata da Alia, la prima multiutility toscana, che vuole garantire benefici ai suoi azionisti, i Comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. E i sindaci di Montignoso e Pietrasanta che fanno? Giovannetti chiese all’assessore regionale all’Ambiente Monni di concedere l’inchiesta pubblica: auspichiamo che si sia già attivato per la richiesta in Regione". La richiesta del Comitato è quella di avviare un’inchiesta pubblica sul progetto così da permettere a tutti di "intervenire nelle scelte, facendo emergere le criticità che rendono quel sito non adatto a discarica. Chi ha paura dell’inchiesta pubblica? Chi ha paura della partecipazione?".

Intanto anche Rifondazione punta all’inchistea pubblica e a un piano che restituisca quello spazio alla collettività. Così l’assessore Andrea Gabrielli di Rifondazione: "Quello spazio ha esaurito la sua funzione e anche ipotesi alternative non sono attuabili. Serve un atto di coraggio, che tenga conto del valore del nostro territorio. Nella consapevolezza che i minori introiti derivanti dalla gestione della cava Fornace possano pesare sulle casse del Comune, dobbiamo restituire uno spazio importante che non può più essere oggetto di mediazioni ambientali".