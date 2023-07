Discarica, assist al comitato Freno della Commissione

Al coro di proteste per la chiusura definitiva della discarica ex Cava Fornace si aggiunge anche la prima vera presa di posizione da parte della Commissione consiliare di controllo di Montignoso che interviene sull’avvio del Procedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) di rinnovo delle autorizzazioni. La commissione ha ribadito "di avere come obiettivo la chiusura a + 43 metri della discarica di Cava Fornace e di adoperarsi negli atti di sua competenza in questo senso". Una nota che sembra mettere dei punti fermi sulla vicenda e dare sostegno alla battaglia dei comitati. La Commissione ha inoltre chiesto al gestore "di effettuare un sopralluogo in Cava Fornace , sia per prendere visione dello stato attuale della discarica e anche per far conoscere il sito al geologo incaricato dalla Commissione di studiare il procedimento di Paur, ossia la dottoressa Livi. La Commissione ha preso atto che i conferimenti in discarica sono ripresi ad aprile 2023, per quanto riguarda la parte in cui la quota +43 non è stata ancora raggiunta e sono volti al consolidamento della quota di fase 1".

Nel frattempo si allarga anche il fronte che chiede di aprire un’inchiesta pubblica all’interno del Paur. A Montiscendi si è tenuto l’incontro con la lista Insieme per Pietrasanta e la delegazione del Pd di Pietrasanta a cui è intervenuto il rappresentante di Italia Nostra di Massa-Montignoso, Bruno Giampaoli. "Ho voluto ricordare che l’errore delle amministrazioni è sempre stato quello di non tutelare la storia, l’archeologia e il paesaggio naturalistico lasciando questi luoghi magnifici in balia di ogni tipo di sfruttamento. Confidiamo che questa volta l’inchiesta possa finalmente salvare tutto l’ambiente".