Discarica abusiva vicino al Lavello

Una montagna di sacchi neri pieni di spazzatura di ogni tipo, difficile anche capire quanta ce ne sia in tutto e di che cosa si tratti. Dai sacchi e dai rifiuti, bagnati dalla pioggia, colano liquidi giallastri, un percolato con tutta probabilità molto inquinante. Non siamo in una discarica ma l’effetto è lo stesso, se non peggiore: perché non siamo in un sito alla fine ‘verificato’ ma di fronte a un abbandono incontrollato, a diretto contatto con l’asfalto e per di più a pochi metri di distanza dal fosso Lavello. E’ il tratto che corre lungo la sponda destra del fosso, quindi in nel comune di Carrara, superato il nuovo passaggio a livello installato su via Massa-Avenza, a poca distanza dal Cermec. Si corre lungo la ferrovia per poi raggiungere il depuratore di Gaia, vicino al campo nomadi spesso al centro di polemiche. La situazione è disastrosa e richiede un rapido intervento non solo per rimuovere i rifiuti ma anche per caratterizzarli e capire come smaltirli nel modo giusto perché lì dentro davvero può esserci di tutto, un accumulo enorme costruito nel tempo.