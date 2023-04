Licciana Nardi (Massa Carrara): la discarica abusiva degli orrori, anche una bara tra i rifiuti

Licciana Nardi (Massa Carrara), 20 aprile 2023 - C’era anche una bara tra i rifiuti trovati e raccolti domenica dai volontari nelle discariche disseminati sul territorio comunale di Licciana Nardi. Una vera “caccia ai rifiuti” abbandonati durata tutta la giornata di domenica in vari punti. I volontari erano i cacciatori delle squadre numero 29 di Terrarossa, con caposquadra Claudio Galli, e la 30 di Tavernelle, il cui caposquadra è Pietro Travaglini. Gli appassionati di caccia al cinghiale si sono ritrovati insieme a numerosi cittadini, questa volta tutti armati di guanti, sacchi e tanta volontà. Si sono sparpagliati in alcune zone sensibili del territorio, come la Fola e il percorso ciclopedonale della Green Way, dove hanno continuato la bonifica iniziati gli anni scorsi.

Una giornata dedicata alla cura del territorio organizzata dall’amministrazione comunale di Licciana Nardi, in particolare dal vicesindaco Omar Tognini, delegato all’ambiente che ha partecipato in prima persona alle operazioni di pulizia. "Nei due sabati precedenti l’iniziativa, i volontari dell’Asd Polisportiva Licciana 2000 con il presidente Corrado Amorfini – racconta Tognini – , in preparazione del Taverone Bike & Trail, avevano ridato dignità al tracciato, concentrandosi sulla zona adiacente il bivio per Baccana, Apella e il tratto dal Ponte Nuovo di Licciana per Bastia. Ci siamo trovati di fronte ad autentiche montagne di rifiuti, di ogni categoria merceologica, una cosa inverosimile: centinaia di pneumatici scaraventati ovunque, anche nei luoghi più belli, batterie, non parlo poi degli oggetti di plastica, i più disparati, materiale di risulta di lavori edilizi, poi bidé, water e vasche da bagno gettate senza ritegno ovunque. Addirittura, ci siamo trovati di fronte ad una bara, proprio una cassa da morto: era stata spezzata in più punti, ma aveva ancora maniglie e croce! Ci troviamo di fronte a dei vigliacchi che imperterriti continuano nella loro devastante attività inquinando il nostro magnifico territorio". L’amministrazione, assicura il vice sindaco, ha dichiarato guerra agli incivili: tolleranza zero.

«Nei prossimi mesi – aggiunge Omar Tognini – il mio impegno sarà quello di incrementare la rete di fototrappole come quelle già disseminate sul territorio, fornite dal gestore del servizio raccolta. Già alcuni incivili sono stati scoperti grazie alle fototrappole e sono scattate le sanzioni. Vista la nutrita adesione di tanti volontari ai quali va il mio ringraziamento, presto riproporremo altre attività di raccolta rifiuti all’insegna della tutela dell’ambiente vera autentica ricchezza della nostra Lunigiana".

Roberto Oligeri