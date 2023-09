Disastro marciapiedi: Franciosi protesta "Litorale ’proibito’ ai disabili: serve un progetto"

Marina "non è a misura di disabile". Di questo non ha dubbi Flavio Franciosi dell’ex consiglio dei cittadini, che ha documentato fotograficamente lo stato di incuria e di pericolosità di alcune strade e marciapiedi di Marina, difficilmente percorribili da chi è costretto a muoversi a bordo di una carrozzina, e come dice lui "ciliegina sulla torta" il dissesto di numerosi stalli per disabili. Il tutto nel cuore di Marina di Carrara. "Siamo davvero fuori dal mondo – spiega Franciosi –. Parliamo di turismo, parliamo di opere da fare, parliamo di tutto ma poi non si interviene sulle piccole cose. E rimango ancora più deluso perché ad amministrare è una giunta di sinistra che dovrebbe avere a cuore la mobilità dei disabili. Non è perché io sono di sinistra e loro sono di sinistra che non li critico. In varie parti sono cadute le piante, e intanto ci sono i cordoli dissestati, i marciapiedi all’inizio di viale Colombo, con gli scalini. Ci sono pochi parcheggio per disabili e alcuni sono in condizioni pietose".

"Ma è normale che un Comune non investa sull’abbattimento delle barriere architettoniche? E non lo fa nemmeno sulle cose semplici – prosegue Franciosi – dove il pericolo si potrebbe eliminare con una mazzetta e uno scalpello. Ma bisogna fare dei progetti per fare queste cose? Ho aspettato che si insediassero, ma a distanza di tempo non è stato fatto nulla. E stiamo parlando di persone dell’amministrazione che hanno favorito la carrozzabile. In una scala si danno delle priorità e poi si va a scendere – conclude Franciosi –, ma vogliamo aspettare che qualcuno si faccia male. La strada che collega viale Colombo a viale Vespucci per esempio è vergognosa, va chiusa. E cosa dire della zona martoriata sopra al parcheggio disabili della piazzetta vicino al bagno Universo? La mia è una denuncia pubblica".

A.P