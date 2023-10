Disagio giovanile, aumentano reati minori a Pontremoli

Un quadro prezioso ma poco rassicurante quello disegnato negli incontri dei giovani scout del gruppo Pontremoli 1 sul disagio. Dall’incontro con i carabinieri è emerso che dalla fine della pandemia è aumentata all’80% rispetto agli anni precedenti la criminalità giovanile, ovvero reati minori come estorsioni e bullismo, abuso di alcol e droghe. "La maggior parte dei ragazzi della nostra generazione sperimenta nella sua vita diverse problematiche dal disagio familiare, da difficoltà legate alla scuola, a problemi con le istituzioni – spiegano gli scout –. Molti adulti ritengono che la causa scatenante di queste problematiche sia la mancanza di valori e di ambizione che caratterizza la nostra generazione. I carabinieri di Pontremoli nel primo semestre dell’anno hanno registrato 58 incidenti, di cui 14 per eccesso di velocità, 19 per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, 6 tra mezzanotte e le 7, dieci al mattino fra le 7 e le 11, 18 nel pomeriggio e 24 la sera tra le 17 e le 24, 20 nel fine settimana. In tutto sono state coinvolte 78 persone di cui un pedone".

Poi il colloquio con il Serd e, spiegano i ragazzi, secondo gli operatori sanitari "il fattore scatenante di questo disagio è dovuto in parte alle aspettative che le vecchie generazioni hanno su quella nuova; infatti, dalla fine della pandemia secondo gli operatori, noi ragazzi siamo costantemente sotto ai riflettori". E’ emerso poi che la prima causa di morte in Italia per i ragazzi sotto i 25 anni sono gli incidenti stradali causati da conducenti in stato d’ebrezza. "La nostra domanda quindi è questa: perché i giovani si ritrovano per bere e non per fare altro? – concluso – Perché il territorio non fa nulla per impedire questo?"

E.R.