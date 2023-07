Disagi per l’ecodoppler L’Asl si scusa

Un “problema di configurazione e dimensionamento delle agende”. Così l’Asl spiega il disagio segnalato da una lettrice che non è riuscita a prenotare un ecodoppler. Al Cup le era stato risposto che non c’era alccuna possibilità né ora né in futuro. Una risposta senza appello che ha spinto la paziente a scrivere ai giornali. "L’Asl – scrive l’azienda – attraverso il coordinatore delle prestazioni sanitarie, figura creata per risolvere il problema delle liste di attesa, ha effettuato verifiche sulle agende ed è stata riscontrata una disponibilità per l’esame richiesto sia a luglio che ad agosto.Questo esame risulta prenotabile solo se associato a una prima visita di chirurgia vascolare".