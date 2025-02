Disagi per le raccomandate. Annunciato un monitoraggio sicuro

Poste italiane rassicura sulla qualità del servizio postale. Dopo la denuncia di Barbara Danesi sui diversi casi di raccomandate lasciate in cassetta senza che il postino suonasse, e di lunghe code agli sportelli per poi scoprire che la raccomandata non era ancora giunta a quell’ufficio, Poste italiane rassicura che la situazione sarà monitorata. "Poste Italiane è rammaricata per l’accaduto ma desidera rassicurare Barbara Danesi – scrivono dall’azienda –, insieme a tutti i cittadini di Avenza, sulla regolarità del servizio di recapito e la professionalità dei portalettere nella zona. La genericità della segnalazione non consente purtroppo di effettuare le opportune verifiche ma l’azienda monitorerà la consegna della corrispondenza nelle prossime settimane al fine di garantire un servizio in linea con gli standard di qualità".