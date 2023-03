"Disagi ai cittadini per la caduta della giunta senza pulizia straordinaria e disinfestazioni"

"Nonostante l’ottimo lavoro che verrà svolto in questi mesi di amministrazione straordinaria, è certo che i cittadini sconteranno molti disagi derivanti dalla caduta della giunta Persiani". Lo afferma l’ex assessore Paolo Balloni. "Prendiamo – dice – lo sforzo dell’ufficio Ambiente che solo nel 2022 ha coordinato ben 395 interventi di pulizia straordinaria sul territorio, in aggiunta ai servizi ordinari di Asmiu. Di questi fanno parte le operazioni di pulizia e igienizzazione di molti spazi pubblici e luoghi della memoria, spesso localizzati in zone periferiche o montane. Il programma ha previsto interventi anche in piazza Bad Kissingen, piazza Calamandrei a Ronchi, la rimozione di discariche abusive e interventi di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione. Operazioni frutto dell’ascolto della cittadinanza e delle indicazioni giunte da sindaco, giunta e consiglieri comunali, inserite in un cronoprogramma dei lavori completato grazie al lavoro di squadra. Consapevole della complessità dell’organizzazione necessaria per garantire i servizi e della centralità della volontà politica per attuarli, anche alla luce delle segnalazioni che continuo a ricevere dai cittadini, non posso che rammaricarmi per i disagi che si potranno soffrire nei prossimi mesi".