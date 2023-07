Disabilità, il diktat di Tozzi "Tutti i diritti vanno difesi"

"I diritti delle persone con disabilità non possono essere calpestati": lo dice Pier Angelo Tozzi, già presidente della Consulta provinciale disabilità, e coglie l’occasione dello spiacevole episodio avvenuto l’altra mattina al Teatro dei Servi a Massa, per parlare anche di Rsa e Monoblocco. "L’altra mattina si è tenuto un convegno inerente alcune problematiche sulla disabilità. Le conclusioni dei lavori erano assegnate a Giacomo Perfigli, persona con disabilità motoria e da poco nominato coordinatore dell’Osservatorio provinciale sulla disabilità. Purtroppo, causa la non accessibilità del palco, Giacomo ha dovuto intervenire parlando dalla platea. Ero inserito tra i relatori del convegno, cosi quale gesto di protesta, previa spiegazione ai presenti, ho ritenuto di parlare da sotto il palco. E cosi hanno fatto i relatori che si sono succeduti. Quanto avvenuto si racchiude in una pratica che mai vorremmo accadesse: ‘’atto discriminatorio ’’ cioè si impedisce ad un disabile di esercitare il medesimo comportamento di altre persone. Vista la presenza in sala del neo eletto assessore al Sociale Francesco Mangiaracina auspico che in tempi celeri si renda pienamente accessibile il palco del Teatro e, nel contempo si monitorino situazioni analoghe".

Tozzi parla poi di altri due argomenti: Rsa e sanità pubblica. Negli ultimi tempi il territorio toscano è letteralmente ‘’aggredito’’ da un modello di Rsa (strutture pubbliche per anziani) pilotato da una cordata francese che intende realizzare in Toscana, entro il 2026, ben 4000 posti letto, una vera invasione anzi un business molto appetibile. Previste strutture in località quali Prato, Quarrata, Pistoia e Montignoso. Se questo progetto sarà completato è indubbio che le realtà storiche locali, quale a Carrara è il Regina Elena, non avranno futuro: si troveranno fuori mercato e la loro attività avrà fine. Ma davvero si pensa che il futuro delle residenze per anziani non autosufficienti trovi soddisfazione in questi modelli di Rsa? Demolizione del Monoblocco. Il tema è drammatico, il rischio reale è di vedere ancora di più declassata la sanità locale, una marginalizzazione che il territorio non merita. Per lo svolgimento provvisorio delle attività ambulatoriali si paventano soluzioni ubicate all’interno di spazi mobili, probabilmente prefabbricati. Ma per le persone con disabilità o non autosufficienti, in questa prospettiva, quanto sarà garantito il diritto alla salute? Sono situazioni da affrontare con la consapevolezza che i diritti dei disabili non possono essere calpestati, non abbassiamo la guardia su questi argomenti ma vigiliamo con la massima attenzione".