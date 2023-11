Disabili al centro dei progetti. Commissione congiunta su barriere e interventi

Affrontare la disabilità mettendo la persona al centro della propria vita e dei suoi diritti. Si è parlato soprattutto di approccio alla disabilità ieri in commissione congiunta, Cultura e Lavori pubblici, presiedute da Maria Mattei e Silvia Barghini, insieme all’ex presidente provinciale della consulta disabili Pierangelo Tozzi. In commissione per ascoltare l’intervento di Tozzi e fornire ulteriori spunti, anche l’attuale presidente della consulta Antonella Petrocchi, insieme al vice Marco Lagomarsini. Obiettivo della commissione: pensare alla disabilità non solo in ambito del sociale, comunque importante, ma allargare ulteriormente in modo articolato anche al tema culturale. In questo caso cultura intesa non solo nel senso più stretto, quindi con il coinvolgimento della disabilità nel mondo culturale, ma in un approccio con cui si intende la percezione della collettività riguardo la disabilità stessa, o in modo ancora più semplice, il famoso motto ‘mettersi nei panni degli altri’. Un approccio che però, come raccontato da Tozzi in commissione, non è mai dato per scontato e su cui anzi servirà ancora del lavoro da parte della collettività e della politica.

"Il tema disabilità è trasversale – ha spiegato Tozzi – e deve abbracciare più percorsi, talvolta anche complicati. Oltre al sociale la disabilità deve essere accoppiata anche a tutti gli altri settori della vita e quindi degli assessorati, penso al turismo, ai lavori pubblici, alla cultura stessa. Le persone devono capire che, chi avrà la fortuna di invecchiare, andrà per forza incontro a problematiche di disabilità, chi più chi meno, quindi è un tema volente o nolente che riguarda tutti. La disabilità deve passare dalla sola parte assistenziale a quella del rispetto dei diritti, aumentando la consapevolezza che tutti devono essere cittadini di serie A". Tra gli spunti toccati in commissione, a cui ne seguirà una seconda la prossima settimana con altre analisi, anche qualche accenno al problema delle barriere architettoniche e della necessità di sfruttare i fondi appositi per intervenire in tempi rapidi. "Ringrazio i consiglieri Genovesi e Manuel per l’interesse in consulta su questi temi – ha aggiunto Antonella Petrocchi – e spero che si prosegua nel tenere alta l’attenzione. Esistono anche problemi di tipo pratico, come strade e marciapiedi da adeguare alla piena accessibilità. Sono interventi che vanno fatti subito e non come correttivi dopo i lavori".