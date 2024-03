Disabile prigioniero delle buche. La rabbia degli anziani genitori: "Non riesce più a uscire di casa"

Disabile prigioniero delle buche. Sono due anziani genitori ad alzare la voce, a rivolgersi al nostro giornale per denunciare una situazione che va avanti da troppi anni. Il problema? Le buche. "La carrozzina si è rovesciata più volte – racconta la mamma del disabile che si chiama Roberto – e potete immaginare le conseguenze. Oltre allo spavento, c’è stato bisogno di ricorrere anche alle cure mediche. E poi la rabbia… perchè denunciamo questa situazione da anni e nessuno risponde". La strada ridotta a groviera è via Fossa Cieca, a Castagnetola, dove abitano i coniugi Augusto Fornesi e Silvana Santini (nella foto), con il figlio disabile Roberto, di 48 anni. "Cerchiamo di farlo uscire meno possibile – si confidano – perché diventa un dramma percorrere questi 70 metri di strada. Ma quando è necessario accompagnarlo al pulmino, non possiamo farne a meno e se piove è un vero disastro, costretti a fare il zig zag tra una buca e l’altra, con la paura di finirci dentro". Per gli anziani è anche una questione di dignità "perché vedere nostro figlio a terra, a causa delle buche, ci provoca un ulteriore dispiacere". Sono momenti che non necessitano di alcuna descrizione: basta provare a immaginare una situazione simile, con due anziani genitori alle prese con una carrozzina chesi rovescia e vedere il proprio figlio cadere a terra. Quel tratto di strada è in pessime condizioni e, in prossimità di una buca, si notano anche le tubature del gas scoperte.

"Non sappiamo più a chi rivolgerci – osservano Augusto e Santina –. Gli anni passano e la situazione peggiora. Anche per il parcheggio dei disabili, destinato a nostro figlio e contrassegnato con il n. 3, stiamo facendo una battaglia dal 2017 per ottenere la segnaletica orizzontale. Spesso lo troviamo occupato in quanto la segnaletica a terra ormai è inesistente e magari non ci si rende conto dell’esistenza del cartello, posto in alto. Anche questo problema lo abbiamo segnalato da tempo ma non c’è stata nessuna risposta". Augusto, Santina e Roberto aspettano un intervento risolutivo, ovvero il ripristino del manto stradale disastrato, consentendo alla famiglia di poter uscire liberamente senza l’incubo di finire dentro una buca con la carrozzella che si rovescia. Non è un favore ma un diritto, e il Comune glielo deve.

Angela Maria Fruzzetti