Disabile multata a Carrara: "Serve maggiore sensibilità"

"Serve una maggiore sensibilità nei confronti dei disabili". A chiederlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia, il consigliere Massimiliano Manuel dopo che i vigili urbani hanno multato l’auto di una mamma disabile. La donna ha due figli e aveva parcheggiato l’auto alla Fossa Maestra in divieto perché i due stalli per disabili erano già occupati. Ma nonostante avesse esposto il cartellino disabili si è ritrovata con una multa da 42 euro appesa ai tergicristalli. "Alla luce del grave episodio accaduto il 12 agosto – scrive Manuel –, esprimo profonda preoccupazione e delusione per la mancanza di sensibilità dimostrata dall’amministrazione ei confronti dei problemi legati alla disabilità. Questa mamma pur avendo ben in mostra il tagliando che certifica la sua disabilità è stata sanzionata. E così mentre il diritto all’inclusione e alla partecipazione sia fondamentale, sembra che l’attuale amministrazione abbia mancato il segno nel garantire un ambiente equo e accessibile per tutti i cittadini".

Per questo il consigliere di FdI chiede all’amministrazione di affrontare queste problematiche con urgenza "adottando misure immediate per migliorare l’accessibilità fisica, promuovere la sensibilizzazione e garantire l’inclusione – scrive Manuel –. È essenziale che l’amministrazione dimostri una maggiore responsabilità nell’ascoltare le preoccupazioni della comunità e nell’agire per migliorare la vita delle persone con disabilità. Nonostante gli impegni dichiarati, diversi cittadini hanno segnalato una serie di questioni irrisolte e lacune". "Barriere architettoniche persistenti – prosegue –, molte aree pubbliche e strutture cittadine rimangono inaccessibili a persone con disabilità, creando disagi significativi e limitando la loro partecipazione nella vita quotidiana. L’assenza di iniziative concrete per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione e dell’accettazione delle persone con disabilità ha portato a una mancanza di consapevolezza nei confronti di tali questioni. La carenza di sforzi per rendere i servizi online e le risorse digitali accessibili a tutti, ha escluso involontariamente le persone con disabilità da opportunità e servizi cruciali. Le famiglie di persone con disabilità segnalano un insufficiente sostegno e risorse per far fronte alle sfide quotidiane, lasciando molte persone senza le necessarie reti di supporto". Per tutti questi motivi Manuel chiede che venga istituita una figura garante per chi ha problemi di disabilità.

Alessandra Poggi