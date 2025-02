Diritto all’istruzione per tutti. La scuola arriva in ospedale

Giovedì 13 febbraio nella classe 2F della media dell’istituto scolastico ’Staffetti’ di Massa abbiamo incontrato le professoresse Giovanna Ferrari insegnante di scuola primaria, Lara Giovannoni, insegnante di francese, Alessandra Lagomarsini, insegnante di inglese, che ci hanno raccontato del progetto che coinvolge i due ospedali della nostra provincia: Ospedale del cuore (ex Opa) e l’Ospedale apuano (Noa) e le scuole del territorio.

In questi ospedali vengono curati bambini provenienti da tutta Italia e anche dall’estero perchè all’Ospedale del cuore vengono fatti interventi molto difficili con attrezzature specifiche e da medici molto bravi a livello internazionale. All’Ospedale Apuano poi sono presenti reparti specializzati per la depressione e l’anoressia. L’Istituto comprensivo ’Staffetti Massa 2’ mette a disposizione le proprie insegnanti per i bambini e i ragazzi iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, i quali per motivi di salute sono costretti a rimanere in ospedale per lungo tempo. Il servizio è attivato previa richiesta dei genitori e previo accordo con il personale sanitario, al quale spetta il compito di valutare la compatibilità della frequenza scolastica con lo stato di salute dello studente e con la specificità delle terapie.

A seguito delle dimissioni dall’ospedale, i docenti inviano alle scuole di appartenenza il resoconto del percorso scolastico svolto. Le attività didattiche sono personalizzate tenendo conto delle esigenze e delle condizioni di salute degli studenti coinvolti. Grazie a questo progetto gli studenti non perdono il contatto con la scuola in un momento difficile e possono continuare il loro apprendimento. Le lezioni si svolgono in spazi speciali dentro l’ospedale e in collaborazione con le scuole di provenienza.

Come prevede l’Onu, tutti i bambini hanno il diritto ad avere un’istruzione, in ogni condizione essi siano. Quella dell’Ospedale è una “scuola” molto speciale in cui si creano momenti di pace e spensieratezza con attività ricreative anche con la collaborazione di associazioni di volontariato come la “Super Eroi Acrobatici Odv ets” che il 14 febbraio scorso ha strappato un sorriso a parecchi pazienti facendo scendere i Super Eroi dai tetti dell’ospedale; oppure quando una gelateria locale ha portato del gelato in corsia ed è stato offerto a piccoli pazienti.