Dirigente per il bilancio. Si aprono le candidature

L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto profilo F4, 3° livello, a tempo pieno e indeterminato, per la Direzione bilancio, finanza. E’ richiesto il diploma di ragioniere o perito commerciale, esperienza nel settore, anche come libero professionista, dell’elaborazione e gestione delle paghe e contributi del personale tramite utilizzo di software gestionali, maturata per almeno un anno nei cinque anni antecedenti il termine di scadenza del bando.

La domanda deve essere presentata entro il 10 marzo mediante PEC al seguente indirizzo: [email protected] oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno ad Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno Settentrionale, Servizio Risorse Umane, Scali Rosciano, 6 – 57123 Livorno. Per altre info, scrivere all’indirizzo email [email protected], oppure chiamare il numero di telefono 0586 249663