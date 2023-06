Direttrice della Regina Elena Martinelli replica a Bernardi "Cordiviola profilo giusto"

Il consigliere comunale ed ex vicesindaco 5 Stelle, Matteo Martinelli, interviene sui dubbi sollevati in merito alla direttrice dell’azienda speciale Regina Elena. Nello specifico Martinelli si rivolge al consigliere comunale di opposizione Massimiliano Bernardi e al commissario provinciale della Lega Nicola Pieruccini, che nei giorni scorsi avevano messo in discussione i titoli della direttrice Antonella Cordiviola. "Stupiscono le farneticanti deduzioni di Pieruccini in ordine alle scelte del cda nominato dalla sindaca Arrighi della casa di riposo Regina Elena – scrive Martinelli –, in particolare, per quanto riguarda la commissione che dovrà valutare i candidati al ruolo del direttore. Evidenzio che si tratta di una commissione tecnica, e non politica, in cui in passato l’amministrazione De Pasquale ha sempre voluto figure di alto profilo professionale come un dirigente Asl, un professore universitario, un ex dirigente di altro Comune, un segretario comunale. Se il cda nominato dalla Arrighi oggi ha invece fatto scelte diverse, inserendo persone con un profilo anche politico e a lei vicine, tale fatto costituisce una sua precisa responsabilità. Oltretutto, la persona indicata da Pieruccini come trait d’union tra Pd e M5S, era stata da noi sollevata proprio dall’incarico di direttore del Regina Elena".

"Pieruccini con il suo modus operandi non fa altro che alimentare dubbi sui comportamenti del consigliere Bernardi, suo fido alleato – prosegue Martinelli –. Bernardi infatti continua ad attaccare in modo anomalo l’ex giunta De Pasquale, cessata da quasi un anno, mentre ha platealmente smesso di parlare in consiglio di politiche sulle case popolari, guarda caso proprio dall’insediamento della vice sindaca Crudeli. Insomma, se Pieruccini vuole parlare di tresche di palazzo, inizi a cercare in casa propria. Sul punto è necessario sottolineare che la dottoressa Cordiviola, attuale direttrice del Regina Elena, che ha iniziato l’incarico durante l’ultimo anno dell’amministrazione De Pasquale, ormai da anni al centro di feroci polemiche alimentate dal consigliere Bernardi, è risultata al primo posto della graduatoria redatta dalla commissione di valutazione in seguito all’esame dei titoli di tutti i candidati. Quindi una nuova commissione, riferibile ad una diversa amministrazione ed in diversa composizione, ha confermato che Cordiviola non solo ha i titoli per accedere al ruolo di direttrice, ma risulta averne più degli altri candidati. Consiglierei a Bernardi e a Pieruccini – conclude Martinelli – di pensare di più al bene della nostra casa di riposo, smettendo di attaccarla smodatamente e sguaiatamente".