Dipendenti comunali in trincea "La riorganizzazione scontenta tutti"

Sullo stato di agitazione dei dipendenti comunali per la riorganizzazione in corso a palazzo civico, che ha già visto una secca presa di posizione dei sindacati e si avvia a diventare un vero e proprio sciopero, interviene il consigliere comunale dei 5 Stelle Matteo Martinelli: "Sulla riorganizzazione e sulla gestione del personale sono stati fatti errori grossolani – scrive l’ex vice sindaco della giunta De Pasquale –. Le deprecabili decisioni della sindaca Serena Arrighi sulla riorganizzazione degli uffici, e più in generale sulla gestione del personale fanno acqua da tutte le parti. Quanto accaduto meriterebbe una seria riflessione ed un cambio di rotta sollecitato anche dalle organizzazioni sindacali".

"A nulla sono valse – prosegue l’ex vice sindaco pentastellato – le considerazioni da me già espresse nelle commissioni consiliari competenti ed in consiglio Comunale e un’assemblea dei dipendenti molto partecipata e accesa in cui tutti i partecipanti hanno espresso una posizione contraria molto netta, con una sola astensione. La lettera dei rappresentanti dei lavoratori è solo l’ultimo capitolo di una storia di cattiva e autoritaria gestione amministrativa su cui la sindaca si è intestardita e su cui non intende evidentemente porre alcun ripensamento".

Quindi Martinelli passa alla questione della riorganizzazione richiesta dal segretario Corrado Grimaldi. "Non accetto in alcun modo il suo indifendibile tentativo di nascondersi dietro le scelte tecniche del segretario generale – prosegue Martinelli rivolgendosi alla sindaca – che pure hanno scatenato proteste e generato perplessità. Lei in qualità di sindaca, oltretutto titolare della delega alle politiche del personale, ha responsabilità politiche enormi sulla riorganizzazione degli uffici, fatta in fretta in furia senza la necessaria condivisione e senza averne valutato con la dovuta attenzione le conseguenze. Come sono altrettanto evidenti sono le sue responsabilità sui trasferimenti di personale da un ufficio all’altro, di cui si fatica a trovare valide motivazioni".