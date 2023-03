Dinosauri in piazza Menconi: è soltanto un video promozionale

Dinosauri a sorpresa in piazza Menconi a Marina di Carrara, tra lo stupore generale dei tanti bambini. L’idea di fare una sorpresa ai bambini e a tutti quelli che ieri si trovavano in piazza Menconi è stata del mago Stefano Bolla, che collabora con il Circotà, la compagnia massese formata da artisti giocolieri, mangiafuoco e maghi. La delegazione di artisti era andata in piazza a marina per girare un video promozionale, ma hanno regalato a tutti un pomeriggio di divertimento. I dinosauri sono piaciuti molto per la loro minuziosa realizzazione, tanto da sembrare veri, e quando spalancavano la bocca per emettere versi sono partiti gli applausi. In poco tempo piazza Menconi si è riempita di persone, in particolare bambini, tutti contenti di poter vedere uno spettacolo inaspettato con i dinosauri protagonisti. E vista la gradita accoglienza gli artisti del Circotà hanno deciso di proseguire le attività regalando ai presenti un bello spettacolo di Mangiafuoco, ricevendo anche stavolta applausi a non finire. "Questo dimostra che gli eventi non sono marginali per attrarre gente", ha commentato la presidente di Confesercenti Alida Vatteroni che in piazza Menconi ha lo studio fotografico.