Dimissioni di Mattei. Opposizioni all’attacco

Solidarietà a Maria Mattei dall’opposizione. In una nota Simone Caffaz e Massimiliano Manuel di Fratelli d’Italia in riferimento alle dimissioni dalla Commissione Cultura parlano di "un gesto di grande dignità" e annunciano gesti clamorosi. "Un gesto di grande dignità a fronte di una situazione insostenibile che non riguarda solo la commissione Cultura" è il commento di Manuel e Simone Caffaz.

Sull’installazione dell’opera di Franco Franchi, sapevamo che l’amministrazione aveva una differenza di vedute con l’Accademia e pensava di risolverla mettendo di mezzo la commissione Cultura. Quando l’assessore Dazzi ha presentato l’argomento, all’unanimità le abbiamo detto che, pur apprezzando l’opera, non era nostra competenza esprimere un parere. Ebbene, nella delibera hanno invece scritto il contrario parlando di passaggio informale. Mai visto in un atto pubblico, scrivere il contrario di quanto accaduto e accompagnarlo con l’aggettivo ‘informale’ che è l’antitesi della correttezza amministrativa. Il progetto degli info-point è stato portato in commissione Attività produttive e non in commissione Turismo per non farlo passare dalla Mattei. Sulle luminarie il progetto è arrivato in commissione il 29 novembre, il giorno prima dell’accensione, privando i consiglieri del diritto di esprimere opinione e di portare contributi; per non parlare del concerto di Gabbani, di cui da tre mesi attendiamo informazioni e documenti. Le prerogative del consiglio vengono sistematicamente violate dalla sindaca e dalla giunta e questo non è più tollerabile. O il presidente Bottici si sveglia e interviene in modo risoluto oppure saremo costretti a compiere azioni clamorose e rivolgerci al prefetto".