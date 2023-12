Digitalizzazione, croce e delizia: "Un presupposto per la vivibilità"

LUNIGIANA

Digitalizzazione, semplificazione e innovazione. Croce e delizia in Lunigiana, terra dove "la connettività è un presupposto fondamentale per l’abitabilità dei territori per la popolazione e per le realtà economiche e produttive". Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd, ha presentato un’interrogazione sulla copertura del servizio di telefonia mobile e di rete fissa in Lunigiana, con particolare riferimento al persistere di una situazione di disservizio nella frazione di Bigliolo nel Comune di Aulla.

"In Lunigiana oltre a Bigliolo di Aulla disagi anche a Licciana Nardi, Fivizzano e Comano, dove persistono situazioni di disservizio sulle linee telefoniche – aggiunge – Dal 2021 arrivano segnalazioni sul mancato o carente funzionamento delle rete di telefonia fissa o sull’assenza di copertura del servizio di rete. Territori in cui a causa di ripetuti fenomeni di isolamento si sono sollevate preoccupazioni delle comunità locali. Con un’interrogazione chiedo alla giunta regionale se, nell’ottica degli obiettivi e delle azioni regionali orientate alla riduzione delle disparità territoriali, al contrasto allo spopolamento e alla desertificazione commerciale delle aree più interne, intenda fornire il quadro complessivo delle azioni di propria competenza finora poste in essere. Sollecito, inoltre, l’esecutivo regionale a proseguire nell’opera di confronto con i soggetti gestori della telefonia al fine di assicurare, mediante ulteriori interventi migliorativi e manutentivi, il corretto funzionamento delle comunicazioni nell’ambito del territorio della Lunigiana. Con particolare riguardo alla situazione di carente, in alcuni momenti di mancante, funzionamento della telefonia fissa nella frazione di Bigliolo nel Comune di Aulla".

"La Toscana è tra le prime regioni ad avere attivato investimenti per abbattere il digital divide portando la rete in tanti territori periferici dal momento che la connettività, come ha dimostrato l’emergenza pandemica con l’attivazione di DAD e smart working, rappresenta un fattore fondamentale per la vivibilità e lo sviluppo dei territori. La tutela e la crescita dei territori, anche di quelli più periferici e montani, è prerogativa che abbiamo messo al centro di questa legislatura, così come richiamato anche nel nostro Programma regionale di sviluppo 2021 – 2025, nel capitolo dedicato alla Digitalizzazione, semplificazione e innovazione. Un impegno che adesso necessita di un ulteriore passo in avanti in grado di rispondere alle esigenze di questi territori della provincia di Massa Carrara e di garantirne la vivibilità a tutti i cittadini".