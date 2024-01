Differenziata, tre nuove isole ecologiche

Investimenti sul decoro urbano a Licciana Nardi. Sono infatti state organizzate tre isole ecologiche formate da nuovi cassonetti di acciaio inossidabile, verniciati. Un tocco di decoro, quindi, oltre che di miglioramento del conferimento dei rifiuti stessi voluto dall’amministrazione Martelloni, in sinergia con Reti Ambiente. Le località interessate dalla novità sono Tavernelle, Panicale e Varano, dove sono stati anche affiancati alcuni contenitori nuovi per la carta e la plastica a supporto, nel periodo turistico, quando gli abitanti dei paesi aumentano di numero, per chi ha una seconda casa in paese o per i turisti. Ma non è tutto: oltre alla sostituzione dei contenitori, sono state installate delle telecamere in tutte e tre le aree per tenere controllate le isole ecologiche. Si parla di tecnologie pulite, perché alimentate grazie a pannelli solari. Serviranno a individuare coloro che non rispettano l’ambiente e non conferiranno i rifiuti in modo corretto. Un esempio? Chi non conferisce correttamente rifiuti speciali o ingombranti che, come ormai è risaputo da anni, sono soggetti ad altri metodi di smaltimento: direttamente a Boceda, in sede Lunigiana Ambiente o telefonando al numero verde apposito per il loro ritiro (800 487 709). "Il rispetto dell’ambiente - evidenzia il sindaco Martelloni - è uno dei primi impegni che questa amministrazione vuole portare avanti. Di fronte a questi interventi si attende una risposta positiva dalla popolazione che sicuramente arriverà. Se sarà positiva come crediamo, allora saranno create altre nuove aree".